Китай, 1 мая, 2024, 08:08 — ИА Регнум. Не менее 19 человек погибли и ещё 30 пострадали при обрушении скоростной автомагистрали «Мэйда» на юге Китая, сообщил 1 мая телеканал CCTV.

Xinhua/Global Look Press

Пострадавших госпитализировали. Обрушение произошло в 2:10 по местному времени в результате оползня. Под завалами оказались 18 транспортных средств.

Обрушившееся дорожное покрытие имеет длину около 17,9 метра и занимает площадь около 184,3 квадратного метра.

Все полосы магистрали в обоих направлениях закрыты, на месте ЧП идут спасательные работы, в которых участвуют специалисты службы безопасности, экстренной помощи, пожарной, медицинской, транспортной и горноспасательной служб.

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Ранее ИА Регнум сообщало об обрушении скоростной автомагистрали в провинции Гуандун. В результате под завалами оказались 18 автомобилей с людьми. Спасатели извлекли из-под завалов 31 человека.