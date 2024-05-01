Гуандун, Китай, 1 мая, 2024, 07:29 — ИА Регнум. Как минимум 18 автомобилей с людьми оказалиись под завалами в результате обрушения скоростной автомагистрали в китайской южной провинции Гуандун. Об этом 1 мая сообщило Центральное телевидение Китая.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Китай

Уточняется, что инцидент произошёл ночью, около 02:10 по местному времени (21:10 мск 30 апреля) в городе Мэйчжоу на участке скоростной автомагистрали Мэйчжоу — Дабу, соединяющей провинцию Гуандун с провинцией Фуцзянь.

Прибывшим на место происшествия спасателям удалось вытащить из-под завалов 31 человека, все они отправлены в больницу. Поисково-спасательные работы на месте ЧП продолжаются, движение на автотрассе перекрыто.

Причины и обстоятельства обрушения участка дорожного полотна устанавливаются.

Ранее ИА Регнум сообщало о падении в воду автобуса с водителем после того, как грузовое судно задело мостовую опору и обрушило часть моста в китайском городе Гуанчжоу на юге страны. Причины, по которым судно потеряло управление и задело опору моста, устанавливаются.

Также сообщалось, что в Подольске Московской области в результате ЧП с обрушением моста в реку упал автомобиль, пострадала 60-летняя женщина-водитель.

И. о. главы Подольского городского округа уточнил, что специалисты исключили возможность террористического акта на месте обрушения моста.