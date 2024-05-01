Нью-Йорк, США, 1 мая, 2024, 04:08 — ИА Регнум. Житель Нью-Йорка признался в организации схемы по незаконной передаче американских технологий производства беспилотных летательных аппаратов российским компаниям, заявили в министерстве юстиции Соединённых Штатов Америки.

U.S. Air Force

«36-летний Николай Григорьев признал вину в сговоре с целью незаконного экспорта электроники двойного назначения, используемой в российских военных беспилотных летательных аппаратах», — говорится в заявлении, опубликованном 30 апреля на официальном сайте ведомства.

Отмечается, что в июне 2023 года правоохранители на основании санкционированного судом ордера на обыск дома Григорьева изъяли более 11,5 тысячи электронных компонентов. По данным следствия, технологии были приобретены у одной из бруклинских компаний для незаконного вывоза в Россию.

По данным минюста США, по такой схеме якобы было передано технологий на сумму более чем 250 тысяч долларов, обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.

Как передавало ИА Регнум, 29 апреля министерство юстиции США сообщило, что бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) из структуры Пентагона Джаре Себастьяна Далка приговорили к 21 году тюремного заключения за попытку передать секретную информацию. В суде Далк признал, что в обмен на денежное вознаграждение попытался передать выдержки из секретных документов лицу, представившемуся российским агентом, который на самом деле являлся сотрудником ФБР под прикрытием.