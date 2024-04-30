Вашингтон, 30 апреля, 2024, 04:08 — ИА Регнум. Бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) из структуры Пентагона Джаре Себастьяна Далка приговорили к 21 году тюрьмы за попытку передать секретную информацию. Соответствующее постановление 29 апреля опубликовал официальный сайт Министерства юстиции США.

Tony Hisgett ФБР

Утверждается, что в период с августа по сентябрь 2022 года Далк использовал зашифрованную учётную запись электронной почты для передачи выдержек из трёх секретных документов, имеющих в том числе гриф «Совершенно секретно», лицу, представившемуся российским агентом, который на самом деле являлся сотрудником Федерального бюро расследований (ФБР) под прикрытием.

По данным следствия, за предоставление секретной информации Далк запросил вознаграждение в размере 85 тыс. долларов. Кроме того, он заявлял о готовности и в дальнейшем передавать секретные сведения.

В суде Далк призвал вину по шести пунктам обвинения. Суд приговорил экс-сотрудника АНБ к 21 году и 10 месяцам тюремного заключения.

Как передавало ИА Регнум, в январе 2023 года сотрудники Федерального управления уголовной полиции Германии задержали в аэропорту Мюнхена гражданина ФРГ, подозреваемого в шпионаже в пользу России. По данным прокуратуры, задержанный передал российской разведке информацию, полученную им в ходе профессиональной деятельности в Федеральной разведывательной службе. В расследовании приняли участие сотрудники ФБР США.