Вашингтон, 1 мая, 2024, 02:23 — ИА Регнум. Федеральный суд Сиэтла (штат Вашингтон) приговорил основателя онлайн-сервиса обмена цифровых валют Binance Чжао Чанпэна к четырём месяцам тюремного заключения. Об этом 30 апреля сообщило агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Отмечается, что срок заключения в соответствии с приговором, вынесенным судьёй Ричардом Джонсом, значительно меньше запрошенного прокуратурой, требовавшей для подсудимого три года тюремного заключения. Защита же настаивала на пяти месяцах испытательного срока.

«Основателя Binance Чжао Чанпэна приговорили к четырём месяцам тюрьмы за сбои, которые позволили киберпреступникам и террористическим группам свободно торговать на крупнейшей в мире криптовалютной бирже», — говорится в материале.

По данным следствия, через Binance прошло более 1,5 миллиона переводов на сумму $900 млн на финансирование незаконной и террористической деятельности. Чжао Чанпэн признал вину и согласился выплатить штраф в размере $50 млн.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре основатель Binance покинул пост генерального директора крупнейшей в мире криптовалютной биржи и взял на себя ответственность за нарушения. До этого власти США пообещали прекратить расследование в отношении Binance в обмен на отставку Чжао Чанпэна.