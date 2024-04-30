Улан-Удэ, 30 апреля, 2024, 23:52 — ИА Регнум. Ликвидация открытого горения объявлена в окрестностях Улан-Удэ, где горели жилые дома и хозяйственные постройки. Об этом 30 апреля сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.

Иван Шилов ИА Регнум

Уточняется, что огонь уничтожил 17 дачных домов, из них 12 строений пустующие. Причина и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются, на месте происшествия работают дознаватели МЧС России.

Ранее ИА Регнум сообщало, что жилые дома и хозяйственные постройки загорелись в Заиграевском районе. Огонь быстро распространился из-за сильного ветра, порывы которого достигали 28 м/с. Площадь пожара составила около 10 тыс. кв. метров.

Для тушения пожара привлекли более 70 человек и 19 единиц техники. Информация о пострадавших не поступала.

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков сообщил, что потребовалась эвакуация людей. Для них развернули пункт временного размещения в спортивной школе. Глава Бурятии Алексей Цыденов заявил, что в Улан-Удэ начались пять пожаров из-за ветра.