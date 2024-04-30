Киев, 30 апреля, 2024, 21:53 — ИА Регнум. Есть украинцы, уехавшие из страны, которые заявили, что готовы вернуться, чтобы пойти на фронт, но пока решили пройти военную подготовку в Польше, заявил 30 апреля изданию «Новости Livе» депутат Верховной рады Украины Юрий Камельчук из пропрезидентской партии «Слуга народа».

Вадим Чуприна

«Это уже делается по инициативе определенного руководства морпехов, которые в Польше готовят небольшие подразделения на отдельных базах, и они будут приезжать на Украину», — сказал он.

При этом Камельчук признал, что таких желающих вернуться немного, речь идёт о сотнях человек. По его словам, в Польше проводят рекрутинг украинцев, причём в этом участвуют и религиозные общины.

Как сообщало ИА Регнум, попавший в плен боец ВСУ Александр Ведерников рассказал, что украинское командование из-за нехватки личного состава отправляет на фронт уже непригодных к воинской службе новобранцев. Он сам имел статус «ограниченно годный», но был призван в армию. Ему и другим непригодным к службе обещали, что будут посылать на позиции вдали от линии фронта, но украинские военные узнали, что находятся на передовой, когда попали в плен.

Глава МВД Украины Игорь Клименко 12 апреля заявил, что у ведомства есть данные о сотнях тысяч тех, кто уклоняется от службы в ВСУ. Данные об уклонистах подают военкоматы, и полиция пытается найти потенциальных призывников.