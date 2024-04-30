Таллин, 30 апреля, 2024, 17:58 — ИА Регнум. Власти Эстонии отказались депортировать военнообязанных и любых других граждан Украины на родину. Об этом заявила советник отдела политики гражданства и миграции эстонского МВД Аннели Викс.

Kaniuka Ruslan/Global Look Press

Она подчеркнула, что мобилизация ― это вопрос, касающийся государства и его граждан.

«У МВД нет планов принудительной репатриации законно проживающих в Эстонии граждан Украины, бежавших из-за [конфликта], в том числе украинцев, принадлежащих к целевой группе возможной украинской мобилизации», ― пояснила Викс, слова которой привёл портал Эстонского национального телерадиовещания (ERR).

При этом советник отметила, что украинцы, не сумевшие обновить собственные документы на новые в посольстве страны, смогут подать заявления на получение или продление вида на жительство. Кроме того, она напомнила, что действующий порядок также допускает идентификацию или подтверждение личности на основании других доказательств.

Как сообщало ИА Регнум, Верховная рада 11 апреля приняла большинством голосов во втором и окончательном чтении закон об ужесточении правил мобилизации. Зеленский подписал документ 16 апреля. Он вступит в силу через месяц.

В законе уточнили категории лиц, подлежащих мобилизации, также ввели правило обязательного ношения военного билета для всех военнообязанных в возрасте от 18 до 60 лет. При этом документ освободил от мобилизации сотрудников правоохранительных органов, помощников депутатов и владельцев стратегических предприятий. Ожидается, что после принятых мер в ВСУ попадут сотни тысяч украинцев.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что решение Зеленского об ужесточении мобилизации добьёт украинцев.

В МВД Украины 12 апреля сообщили о сотнях тысяч возможных уклонистов от мобилизации.

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский 22 января заявил, что чешские власти не собираются выдавать Киеву украинцев призывного возраста. По его словам, такого рода механизмов не существует, и они не соответствовали бы международным правам и обязательствам Чехии.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас 14 января сообщила, что власти республики не намерены выдавать Киеву украинцев мобилизационного возраста из числа беженцев. По её словам, последние находятся в Эстонии на законных основаниях под временной защитой Евросоюза.

Министр юстиции и защиты прав потребителей ФРГ Марко Бушман отметил, что немецкие законы не позволяют высылать Киеву мужчин призывного возраста из числа беженцев с Украины. В начале сентября 2023 года об отказе депортировать из страны украинцев призывного возраста также заявили в МИД Австрии.

В свою очередь экс-заместитель главы минобороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак призвал страны Европейского союза сообща депортировать украинцев призывного возраста. Говоря о нехватке новобранцев в ряды украинской армии, он отметил, что для решения этого вопроса нужно обратить внимание на находящихся в эмиграции украинцев. Генерал считает, что правительства тех стран, в которых находятся беженцы с Украины, должны помочь Киеву осуществить депортацию.