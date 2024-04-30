Лейпциг, Германия, 30 апреля, 2024, 20:23 — ИА Регнум. Партия Христианско-демократический союз (ХДС) Германии развесила в Лейпциге (федеральная земля Саксония) 400 предвыборных плакатов на арабском и турецком языках, но их украли за одну ночь. Сообщила 30 апреля немецкая газета Bild в Telegram-канале.

РИА Новости/Игорь Зарембо

Представители ХДС заявили, что на плакатах был призыв: «Больше безопасности и порядка в нашем жилом районе», а также обещание остановить в Лейпциге транспортный проект Superblock, предполагающий перевод часть улиц в пешеходные зоны пр. Партия обратилась в полицию.

«Мы разработали их вместе с торговцами-мигрантами, которые там работают, и торговцы сами развесили наши плакаты», — рассказал журналистам лидер лейпцигского отделения партии Андреас Новак.

Член отделения Зелёной партии в Лейпциге Юрген Касек отметил, что плакаты повесили только в секторе Айзенбанштрассе, за которым закрепилась дурная слава криминального района.

Как сообщало ИА Регнум, 28 апреля более тысячи исламистов вышли в Гамбурге на массовый митинг и потребовали создать халифат. Организаторы акции согласовали её с властями. В полиции заявили, что не нашли повода, чтобы запретить митинг.

В апреле немецкие СМИ сообщили о росте количества случаев, когда ученики школ в классах, в которых большинство мусульман, принимают ислам, чтобы не быть там изгоями. Криминологический исследовательский институт Нижней Саксонии провёл опрос среди учеников-мусульман, в ходе которого 68% заявили, что считают правила Корана важнее законов ФРГ.