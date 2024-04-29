Гамбург, Германия, 29 апреля, 2024, 17:54 — ИА Регнум. Более тысячи исламистов в Гамбурге приняли участие в митинге с требованием создать халифат в Германии, сообщила немецкая газета Bild.

кадр из видео

По информации журналистов, организатором акции выступил 25-летний студент Джо Ададе Боатенг, набравший популярность в соцсетях. Он критикует политику Израиля и стран Запада.

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Пресс-секретарь полиции Гамбурга Сандра Левгрюн на вопрос, почему правоохранители не запретили митинг, ответила, что не было причин для этого.

«Должны быть реальные доказательства того, что во время митинга будут жестокие беспорядки. Одних подозрений недостаточно для запрета», — сказала она.

Левгрюн добавила, что в Германии не запрещено призывать к созданию халифата, а участники акции не нарушали закон о запрете пропаганды терроризма. Сенатор внутренних дел Гамбурга Энди Гроте заявил, что акция вызвала у него отвращение, но полиция не нашла юридических причин запретить её. Также журналисты установили, что правоохранители не проверяли документы у митингующих, так как не было правовой основы для этого.

К организации митинга, по данным газеты, причастна группа «Мусульманский Интерактив», которая близка к группировке «Хизб ут-Тахрир» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как передавало ИА Регнум, в апреле немецкие СМИ сообщили, что школьники в Германии всё чаще принимают ислам, чтобы не быть изгоями в классе, где большинство мусульман. В ходе опроса, проведенного Криминологическим исследовательским институтом Нижней Саксонии среди 786 учеников-мусульман, 68% сказали, что для них правила Корана важнее законов ФРГ.

Bild в октябре 2023 года заявила, что в Германии оказалось много тех, кто презирает немусульман и выступает против образа жизни, установившегося в стране. Издание опубликовало манифест из 50 пунктов для мигрантов, в том числе отметив, что жители ФРГ имеют право на публичные акции, если на них не прославляют преступников и не устраивают беспорядки.