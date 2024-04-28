Согласно сообщениям немецких медиа, всё больше здешних школьников принимают ислам или, по крайней мере, исламские религиозные практики из страха стать изгоями в классе, где мусульмане по стечению обстоятельств составляют большинство. Однако насколько подобные сообщения отдельных СМИ соответствуют истине?

Иван Шилов ИА Регнум

Заявления наподобие «Всё больше родителей обращаются в консультационные центры, потому что их дети-христиане хотят принять ислам, чтобы не быть аутсайдерами в школе» или «В большинстве случаев ученики-мусульмане ведут себя угрожающе и демонстративно жестоко, что создаёт настоящие параллельные общества в немецких школах» оставляют поистине пугающее впечатление и создают ощущение какой-то нереальности происходящего.

Впрочем, немецкие системные политики и мейнстримные СМИ в основном эту проблему игнорируют. Оценивать ситуацию помогают лишь некоторые данные, полученные германскими социологами.

Согласно опросу школьников, проведённому Криминологическим исследовательским институтом Нижней Саксонии (KFN), около 68% из 786 опрошенных учеников-мусульман региона заявили: правила Корана для них важнее законов Германии».

Около 52% убеждены, что «только ислам способен решить проблемы нашего времени», а около 18% вообще считают, что насилие оправдано для распространения ислама.

«Анализ исламистских настроений не может рассматриваться как репрезентативный для мусульманских школьников Нижней Саксонии», — пишут авторы в преамбуле исследования. Тем не менее религиозные проблемы в немецких школах являются частью повседневной жизни учителей, родителей и учеников.

«Многие мусульманские школьники стали неотъемлемой частью этого общества и не имеют никакого отношения к описанным явлениям. Однако в некоторых школах, особенно там, где доля учеников-мусульман превышает 80%, есть заметные проблемы.

Конфликты часто начинаются с издевательств над учениками, которые считают, что принадлежат к другому набору культурных и религиозных ценностей. Такие вопросы, как самоопределение, выбор одежды и религии, могут привести к обесцениванию и травле», — объясняет психолог-исламовед Ахмад Мансур.

От этого страдают не только коренные немцы, не имеющие миграционного бэкграунда, но и ученики-алавиты, либеральные мусульмане и евреи. «Некоторые из этих учеников даже становятся жертвами насилия. Другие адаптируют свое поведение, а некоторые принимают ислам, чтобы легче справляться с повседневной школьной жизнью», — продолжает учёный.

Эксперт по исламу сетует, что школьная администрация и учителя иногда закрывают глаза на подобные инциденты, игнорируют их или не знают, как с ними бороться, опуская руки от бессилия, и этот факт вызывает огромную тревогу. «Школы должны быть местом, где все ученики могут чувствовать себя комфортно и, прежде всего, безопасно, независимо от их религиозной или культурной принадлежности», — резюмирует Ахмад Мансур.

В свою очередь, Штефан Дюлль, президент Ассоциации учителей Германии, не может подтвердить, что школьники в Германии массово переходят в ислам из-за страха, поскольку о подобных случая ассоциации ничего не известно.

Дюлль не отрицает наличия некоторых проблем с исламским меньшинством в немецких школах, например на уроках сексуального просвещения, классных экскурсиях и занятиях по плаванию.

Однако, по его комментарию, «аналогичные проблемы могут возникать и в семьях христиан-фундаменталистов».

Хотя Дюлль откровенно старается преуменьшить масштаб проблемы, его предшественник Хайнц-Петер Майдингер еще в 2020 году говорил о сложившейся в немецких школах атмосфере запугивания.

Дюлль уверяет, что в случае возникновения конфликтных ситуаций наподобие психологического давления или травли педагогический коллектив сначала пытается решить их через открытое общение.

Однако в арсенале немецких педагогов и социальных работников катастрофически мало инструментов, посредством которых можно было бы убедить или заставить не склонных к компромиссам детей и подростков с исламским культурным бэкграундом придерживаться базовых социальных норм немецкого общества.

В настоящее время, по оценке министерства образования, в Германии насчитывается более миллиона учащихся мусульманского вероисповедания. Однако данные у ведомства есть только по семи федеральным землям из шестнадцати, поэтому названное число, вполне вероятно, можно умножать на два.

Например, в земле Северный Рейн — Вестфалия, как пишет издание Mediendienst Integration, насчитывается 470 тысяч учеников мусульманского вероисповедания. Это около 19% всех школьников.

Карстен Шталь, эксперт по предотвращению насилия и буллинга, подтверждает, что в школах с высокой долей иммигрантов может сложиться групповая динамика, которая приводит к тому, что ученики приспосабливаются, чтобы избежать маргинализации или ущемления. Некоторые ученики, по словам специалиста, могут сменить религию, чтобы их приняли или перестали считать жертвами.

Влияние группы иногда может быть настолько сильным, что ученики готовы адаптировать свои убеждения, особенно если их окружает множество людей, разделяющих схожие взгляды.

Усиливают накал страстей и социальные сети. Существуют каналы, на которых поп-звезды, исповедующие ислам, убеждают школьников, что они должны противостоять западному образу жизни и что только халифат является правильной формой правления.

Новая реальность

Менее чем в 50 километрах от города Эссена находится общеобразовательная школа Нордштадт в Нойсе. В январе стало известно, что четверо мусульманских учеников шестого класса якобы пытались ввести в ней правила, похожие на законы шариата.

Среди прочего они требовали гендерной сегрегации на уроках, которая должна распространяться и на учителей, особенно во время занятий по плаванию.

Мусульманам должно было предоставляться свободное от занятий время для пятничной молитвы, а девочки должны прикрывать руки и лодыжки.

Сообщается, что юные поборники нравственности просили школьниц закрывать лица и угрожали побить их камнями, если они нарушат новые правила.

Кроме того, на уроках они открыто заявляли о своем неприятии демократии и пытались убедить учеников и учителей в том, что в школе действуют законы шариата.

Они также потребовали от школы создать молельную комнату. В ответ руководство школы в качестве компромиссного решения предложило им «комнату толерантности».

По данным министерства образования земли Северный Рейн — Вестфалия, летом 2023 года ученики одной из боннских средних школ также заставили одноклассников одеваться в соответствии с исламскими нормами.

По сообщениям полиции Кёльна, только в 2022 и 2023 годах в школах кафедрального города произошло около 20 инцидентов, расследовавшихся в связи с подозрениями в злоупотреблениях на почве мусульманского радикализма.

Отдельные группы учеников, как утверждается, имеют заметное родство с известными террористическими организациями, такими как «Исламское государство» (террористическая организация, запрещенная в РФ) или салафитские группировки.

Гнетущую атмосферу в школах из-за растущего влияния радикальной исламской молодёжи подтверждает учительница истории из Оффенбаха, которая хочет сохранить своё имя в секрете.

«На самом деле вам приходится постоянно пресекать попытки религиозного и культурного давления. Но когда я поднимаю этот вопрос в нашей школе, то получаю неприятности со всех сторон. Руководство школы, коллеги, родители радикально настроенных мусульманских учеников, которые, конечно же, сразу встают на защиту своих детей», — рассказывает она.

Учительница вспоминает экскурсию в археологический музей, на которую поехал класс начальной школы из Грисхайма под Франкфуртом чуть более трёх лет назад: «Поскольку здание раньше было монастырём, родители-мусульмане выступили против учительницы и обвинили её в растлении их детей».

И тем не менее говорить о том, что все мусульмане в немецких школах агрессивны и отличаются тотальным неприятием немецкой культуры и социальных норм, неправильно и является явным передёргиванием фактов.

Не так давно автору довелось услышать историю, рассказанную одной русской немкой из Ростока (земля Мекленбург — Передняя Померания) — матерью 16-летней школьницы, чья дочь ездила с классом на экскурсию в Саксонию.

«Когда мы с подругами пошли поздно вечером гулять по Дрездену, мы чувствовали себя в безопасности, только когда рядом с нами были наши турецкие одноклассники [граждане Германии турецкого происхождения. — Прим. ред.].

Мы знали, что в случае любого конфликта с арабской молодёжью агрессоры встретят жёсткий отпор, а парни не дадут нас в обиду. С нашими немецкими одноклассниками такого ощущения безопасности у нас, к сожалению, нет», — говорила девушка.

И то, что она рассказала, заставляет задуматься о системным проблемах воспитания мальчиков в семьях коренных немцев.