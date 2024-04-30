Нижний Новгород, 30 апреля, 2024, 12:58 — ИА Регнум. Председателя городской думы Нижнего Новгорода Олега Лавричева арестовали в зале суда сроком на два месяца. Об этом стало известно 30 апреля.

Георгий Поветкин/ТАСС Олег Лавричев

«Суд избрал меру пресечения в виде ареста на два месяца», — сообщил корреспондент телеканала РЕН ТВ.

С обвинением региональный парламентарий не согласился.

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Как передавало ИА Регнум, Лавричева задержали днём ранее по статье о растрате, по которой ему вменили приобретение медицинского оборудования на сумму 22 млн рублей. С обвинением он не согласился. 30 апреля его доставили в суд для избрания меры пресечения.