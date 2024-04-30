Нижний Новгород, 30 апреля, 2024, 12:39 — ИА Регнум. Председателя городской думы Нижнего Новгорода Олега Лавричева доставили 30 апреля в зал суда для избрания меры пресечения. Сторона обвинения запросила для него арест на два месяца.

Георгий Поветкин/ТАСС

«Следствие и суд разберутся», — заявил он в зале суда.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3885640" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Лавричев родился в 1962 году в городе Николаеве в УССР. Депутатом Арзамасской городской думы V созыва стал в 2010 году, в 2014-м — депутатом заксобрания Нижегородской области. В период с 2016 по 2020 годы возглавлял комитет по экономике и промышленности, в 2020 году занял пост председателя городской думы VII созыва.

Лавричева задержали днём ранее и обвинили в растрате при приобретении медицинского оборудования на сумму 22 млн рублей. С обвинением он не согласился.