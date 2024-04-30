Рогов: ВСУ атаковали Крым ракетами ATACMS — 797-й день СВО
Рогов: ВСУ пытались атаковать Крым ракетами ATACMS — 797-й день СВО
Наступивший, 797-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован известием о попытке Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанести массированный удар ракетами ATACMS по Крыму.
О том, что в ночь на 30 апреля киевские боевики запустили в направлении полуострова несколько таких баллистических ракет, а над Джанкоем и Симферополем отработала система ПВО России, известил в Telegram-канале глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он также призвал крымчан не снимать и не выкладывать работу систем ПВО России.
Крымский мост перекрывался для движения автотранспорта почти на 45 минут, следует из данных информационного центра о ситуации на автоподходах к мосту. В 02:09 мск проезд был возобновлён.
Тем временем в Херсонской области, непосредственно в зоне СВО, расчёт 82-миллиметрового миномета «Поднос» морской пехоты Черноморского флота группировки войск «Днепр» уничтожил опорный пункт ВСУ на правом берегу Днепра. Для поражения цели был выбран миномет «Поднос» калибра 82 миллиметра, пояснили в Минобороны.
Также оборонное ведомство обнародовало выдеокадры, на которых видно, как экипажи БМП-3 наносят удар по противнику в приграничном с Белгородской областью районе на территории Украины.
Разведчики группировки прикрытия государственной границы выявили наращивание сил ВСУ на одном из участков местности.
Подробности — в трансляции ИА Регнум.