Одесса, Украина, 29 апреля, 2024, 21:20 — ИА Регнум. Видео неудачной попытки сотрудников территориального центра комплектации (военкомата) в Одессе насильно мобилизовать мужчину опубликовало 29 апреля украинское издание «Страна. ua».

кадр из видео

«Очередное видео силовой мобилизации мужчины в Одессе», — говорится в описании ролика.

В ролике видно, как после долгих попыток затолкать потенциального призывника в автобус военкомы отпускают его и мужчина убегает. На шевроне одного из военных было изображение, похожее на орла, как на гербе нацистской Германии.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3885552" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Силой заталкивают мужчину на мобилизацию в Одессе

Как сообщало ИА Регнум, на Украине продолжают ужесточать меры по мобилизации населения. 26 апреля стало известно, что ограниченно годным к воинской службе придётся заново проходить медкомиссию, где медики пересмотрят их статус и решат, кто полностью не годен, а кто годен, но не во всех сферах, например не может служить в спецподразделениях.

Украинские консульские ведомства за границей приостановили с 23 апреля оказание услуг, в том числе обновления паспортов. Исключение сделали только для документов, необходимых для возвращения на Украину. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая 26 апреля сообщила, что 70% опрошенных украинцев заявили о готовности отказаться от паспортов Украины, чтобы избежать мобилизации.