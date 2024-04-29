В Одессе военкомам не хватило сил мобилизовать сопротивляющегося мужчину
«Страна. ua»: в Одессе военкомы не смогли затолкать мужчину в автобус
Одесса, Украина, 29 апреля, 2024, 21:20 — ИА Регнум. Видео неудачной попытки сотрудников территориального центра комплектации (военкомата) в Одессе насильно мобилизовать мужчину опубликовало 29 апреля украинское издание «Страна. ua».
«Очередное видео силовой мобилизации мужчины в Одессе», — говорится в описании ролика.
В ролике видно, как после долгих попыток затолкать потенциального призывника в автобус военкомы отпускают его и мужчина убегает. На шевроне одного из военных было изображение, похожее на орла, как на гербе нацистской Германии.
Как сообщало ИА Регнум, на Украине продолжают ужесточать меры по мобилизации населения. 26 апреля стало известно, что ограниченно годным к воинской службе придётся заново проходить медкомиссию, где медики пересмотрят их статус и решат, кто полностью не годен, а кто годен, но не во всех сферах, например не может служить в спецподразделениях.
Украинские консульские ведомства за границей приостановили с 23 апреля оказание услуг, в том числе обновления паспортов. Исключение сделали только для документов, необходимых для возвращения на Украину. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая 26 апреля сообщила, что 70% опрошенных украинцев заявили о готовности отказаться от паспортов Украины, чтобы избежать мобилизации.