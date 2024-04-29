Херсон, 29 апреля, 2024, 20:40 — ИА Регнум. Замгубернатора Херсонской области Татьяна Кузьмич назвала факторы, повлиявшие на разрушение государственности Украины. Как она заявила 29 апреля, долгое время страну подрывали изнутри через иностранные организации и зарубежные программы, а в рамках евроинтеграции навязывали разрушившие её «ценности».

ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

«Когда мы встречались в рамках культурно-образовательных поездок для директоров, завучей с педагогами, например, Латвии, я задала вопрос, что вам дала евроинтеграция? Единственный позитивный момент, они сказали, это безвизовый режим. А что ещё? Всё остальное со знаком минус. Они говорили, что напрочь уничтожили лучшие традиции отечественного образования, а ещё большой отток молодого поколения в другие европейские страны», — рассказала она в интервью Херсонскому агентству новостей.

При этом, по её словам, минобразования Украины открыто публиковало сведения об организациях, «спонсировавших мероприятия для педагогов», например «Конкурс Мира» в США, связанный с изучением английского языка, экономическим и экологическим образованием, или НАТО с разработкой учебных и информационных программ и курсов, направленных на повышение уровня осведомлённости украинской общественности о евро-атлантическом курсе страны.

«Ну и, конечно, известный фонд «Возрождение», он полностью оккупировал систему образования Украины, начиная от проведения внешнего независимого тестирования и заканчивая программами, спецкурсами, которые внедрялись не только в вариативную, но и в инвариантную часть учебных планов. И вот тут им не откажешь, они работали системно», — поделилась Кузьмич.

Она подчеркнула, что ответом на это может стать чёткое отстаивание национальных интересов и что Европа сама стала жертвой подобных экспериментов в гуманитарной сфере.

Как сообщало ИА Регнум, 9 апреля секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев назвал Украину самым ярким примером цивилизационной деградации. На заседании научного совета при Совбезе он отметил, что активное продвижение мировоззренческих установок современного Запада ведёт к размыванию традиционных форм социальной и духовной жизни и утрате национального самосознания.

В свою очередь бывший лидер запрещённой на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявлял, что все президенты современной Украины обещали своему народу дружбу с Россией и после прихода к власти об этом забывали, однако нынешний, шестой глава киевского режима Владимир Зеленский, превзошёл всех, так как станет последним украинским президентом, после выбора которого украинцы перестали серьёзно относиться к государственности.