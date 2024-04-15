Киев, 15 апреля, 2024, 06:18 — ИА Регнум. Все президенты современной Украины обещали своему народу дружбу с Россией и после прихода к власти об этом забывали. Однако, нынешний, шестой глава киевского режима Владимир Зеленский, превзошёл всех. Он станет последним украинским президентом. Такое мнение выразил бывший лидер запрещённой на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, возглавляющий движение «Другая Украина».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Сегодня с уверенностью можно утверждать, что украинский народ хотел дружбы и единства с Россией, но каждый украинский президент обещал это, а потом делал противоположное. С ними творились метаморфозы, политические кульбиты, которые разрушали страну. После шестого такого фокусника страна разрушена до основания, а седьмого не выдержит», — цитирует политика «Комсомольская правда».

Виктор Медведчук считает, что вся история современной Украины — «это потеря её политического значения и деградация управленческой элиты».

По словам активиста, Украина — «уже проданный лот на мировом политическом аукционе», а после того, как ей воспользуются окончательно, её «выкинут на свалку».

«Говорит ли это о том, что народ Украины ущербный? Нет, это говорит о том, что сформировалась ущербная элита, которая этим народом не может и не хочет управлять», — пояснил позицию Виктор Медведчук, добавив, что пока украинцы страдали, умирали, в отчаянии покидали страну, Зеленский сделал нацизм государственной идеологией, изображал из себя великого полководца и ненавистника России.

Политик резюмировал, что украинцы перестали серьёзно относится к государственности, когда выбрали президентом «клоуна Зеленского».

«Вывод однозначный, что уже тогда большинство украинцев на подсознательном уровне проголосовали за уничтожение государственности Украины», — подчеркнул Медведчук.

Как сообщало ИА Регнум, проигрывающей стороне в украинском конфликте следует найти в себе смелость признать свое положение и согласиться на переговоры, заявил папа Римский Франциск.

Владимир Зеленский отверг инициативу папы Римского по мирному урегулированию на Украине и назвал её «виртуальным посредничеством».

Оскорбляя папу Римского Франциска, Владимир Зеленский напоминает побеждённого клоуна Хуана Гуайдо, заявил 11 марта президент Венесуэлы Николас Мадуро, поддерживающий призыв понтифика к началу мирных переговоров.

Американский политик Вивек Рамасвами назвал Владимира Зеленского нацистом и клоуном, а Украину — недемократичной страной.