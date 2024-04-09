Москва, 9 апреля, 2024, 17:11 — ИА Регнум. Украина является наиболее ярким примером страны, идущей по пути цивилизационной деградации, заявил 9 апреля секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Иван Шилов ИА Регнум

На заседании научного совета при Совбезе Патрушев отметил, что активное продвижение мировоззренческих установок современного Запада ведёт к размыванию традиционных форм социальной и духовной жизни и к утрате национального самосознания.

«Активное продвижение в медийной сфере стереотипов, поведенческих моделей, идеологий, мировоззренческих установок современного Запада ведёт к размыванию традиционных форм социальной и духовной жизни, утрате самобытности и национального самосознания, характерных для тех или иных государств и народов», — сказал секретарь Совбеза.

США, борясь за мировую гегемонию, считают главным противником Россию и стараются разрушить её многонациональную культуру и традиционные духовно-нравственные ценности, отметил Патрушев.

В условиях интенсивного развития глобального информационного пространства защита от деструктивного воздействия становится одной из приоритетных задач государства и особое значение приобретает реализация целей, закреплённых в Основах государственной политики по сохранению и укреплению традиционных ценностей, в Основах государственной культурной политики и в Концепции внешней политики России, добавил секретарь Совбеза.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин ранее неоднократно отмечал, что русские и украинцы являются одним народом. 6 марта, общаясь с участниками Всемирного фестиваля молодёжи, глава государства заявил, что на духовном уровне объединение русского и украинского народов, которому сейчас мешают отвратительные проявления национализма на Украине, рано или поздно случится.

Противником России является не Украина, а Запад, который взращивал нынешний киевский режим, чтобы создать конфликт с Москвой и решить свои задачи руками украинцев, отмечал также президент. Подобное и ранее происходило в разные исторические эпохи, подчеркнул Владимир Путин.