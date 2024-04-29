Мадрид, 29 апреля, 2024, 19:12 — ИА Регнум. Россиянка Мирра Андреева победила представительницу Италии Ясмин Паолини в матче четвёртого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мадриде 29 апреля.

Илья Наймушин /РИА Новости Теннистистка Мирра Андреева

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:2), 6:4. Россиянке предстоит встретиться с победителем матча между белоруской Ариной Соболенко (2-й номер посева) и американкой Даниэль Коллинс (13).

29 апреля Андреевой исполнилось 17 лет. Она расположилась на 43-м месте рейтинга WTA без побед на соревнованиях под эгидой организации с лучшим результатом на турнирах Большого шлема — выходом в четвёртый круг на Уимблдоне (2023) и Открытом чемпионате Австралии (2024). По итогам прошлого сезона WTA признала россиянку лучшим новичком года.

Как сообщало ИА Регнум в тот же день, первая ракетка России Даниил Медведев прошёл в Мадриде в четвёртый раунд турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс». В матче третьего круга Медведев победил представителя США Себастьяна Корду со счётом 5:7, 7:6 (7:4), 6:3. В четвёртом круге Медведев встретится с представителем Казахстана Александром Бубликом. Общий призовой фонд турнира превысил 7,8 млн евро.

В феврале Андреева проиграла американке Питон Стирнс в первом круге турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). Встреча продолжалась 1 час 54 минуты и завершилась со счётом 2:6, 6:2, 1:6. Россияна один раз подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из девяти против трёх эйсов, пяти ошибок на подаче и пяти реализованных брейков из 13 её соперницы.