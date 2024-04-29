Мадрид, 29 апреля, 2024, 18:01 — ИА Регнум. Первая ракетка России Даниил Медведев прошёл в четвёртый раунд турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в Мадриде 29 апреля.

Алексей Филиппов /РИА Новости Теннисист Даниил Медведев

В матче третьего круга Медведев победил представителя США Себастьяна Корду со счётом 5:7, 7:6 (7:4), 6:3. В четвёртом круге Медведев встретится с представителем Казахстана Александром Бубликом. Общий призовой фонд турнира превысил 7,8 млн евро.

Как сообщало ИА Регнум, перед этим Медведев уверенно победил Роберто Карбальес-Баэну из Испании в матче второго круга «Мастерс» в Индиан-Уэллсе в США. Соперники провели на корте 1 час и 31 минуту, и за это время россиянин один раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре из семи брейк-пойнтов, в то время как испанец не выполнил ни одного эйса и ни разу не ошибся при подаче, сумев реализовать один из двух брейк-пойнтов.