Москва, 29 апреля, 2024, 17:52 — ИА Регнум. В Москве два трёхлетних мальчика попали в больницы после падения из окон, сообщили 29 апреля в пресс-службе столичной прокуратуры.

Прокуратура Москвы

Сначала ведомство сообщило о несчастье, случившимся с мальчиком 2021 года рождения. Ребёнок выпал из окна квартиры на 12-м этаже дома на Новочеркасском бульваре. Мать находилась в квартире и ненадолго вышла в другую комнату.

«Ещё один случай падения ребёнка из окна произошёл на юго-востоке Москвы. В 4-м квартале Капотни малолетний, оперевшись на москитную сетку, выпал из окна квартиры жилого дома», — сообщило ведомство.

Это произошло, когда мать вышла в магазин. Трёхлетнего мальчика госпитализировали.

Как сообщало ИА Регнум, 1 апреля семилетний мальчик выпал из окна шестого этажа в Санкт-Петербурге. Ребёнок облокотился о москитную сетку. Мать в это время была дома. Мальчика госпитализировали в тяжёлом состоянии.

В Октябрьском районе Улан-Удэ 27 апреля погибла женщина, которая с младенцем на руках выпала из окна десятого этажа. Ребёнок находится в реанимации. Трагический инцидент произошёл на глазах у отца семейства.