Москва, 29 апреля, 2024, 17:32 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин 29 апреля заявил о планах развития автобусных маршрутов в Новой Москве. В частности, в поселениях Десеновское, Внуковское, Щаповское, Новофедоровское и в Щербинке расширят проезжую часть, обновят асфальт и разметку и многое другое.

Иван Шилов ИА Регнум

«Сделают тротуары вдоль дорог, заменят покрытие уже существующих пешеходных путей, установят опоры контрастного освещения для безопасности и фонари со светодиодными светильниками, которые освещают улицы комфортным для человеческого глаза тëплым белым светом и сокращают потребление электроэнергии», — сообщил мэр столицы в Telegram-канале.

Помимо этого, власти также обустроят новые наземные переходы и озеленят территории.

Как сообщало ИА Регнум, в начале апреля Собянин рассказал, где в Москве появятся пять дополнительных пешеходных переходов. Стало известно, что до конца 2024 года появятся переходы через ж/д пути Курского направления и улицу Каспийскую в районе Царицыно, в створе Ереванской улицы, доделают три сооружения в ТиНАО вдоль строящейся подъездной дороги к будущей школе в Троицке. Как добавил Собянин, в 2026 году появится переход через проспект Багратиона в районе Филёвский Парк.