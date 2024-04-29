Тбилиси, 29 апреля, 2024, 07:28 — ИА Регнум. На 68-м году жизни скончался 8 апреля грузинский актёр Тристан Саралидзе. Об этом сообщили родственники телеканалу Rustavi2.

Зоя Емельянова ИА REGNUM Свеча

Издание не назвало причины смерти, но было известно, что актёр тяжело болел.

kinopoisk.ru Тристан Саралидзе

Зрителю Тристан Саралидзе запомнился блистательной ролью в культовом фильме режиссёра Тенгиза Абуладзе «Покаяние» (1984 год). Он играл докладчика на балконе. В фильмографии актера значится около 32 работ: «Приказано взять живым», «Самые быстрые в мире», «Литовский транзит» и другие.

Популярность актёру принёс фильм «Девушка со швейной машинкой» режиссеров Георгия Шенгелаи и Михаила Чиаурели в 1980 году.

25 мая Саралидзе исполнилось бы 68 лет.