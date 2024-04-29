Сеул, 29 апреля, 2024, 07:20 — ИА Регнум. КНДР установила наземные мины на межкорейской дороге в пределах демилитаризованной зоны, разделяющей две Кореи. Об этом 29 апреля сообщило южнокорейское агентство Yonhap News со ссылкой на военного чиновника.

Иван Шилов ИА REGNUM Вооруженные силы Северной Кореи

По данным источника, военные обнаружили, что Северная Корея закладывает мины на грунтовой дороге внутри демилитаризованной зоны, в конце 2023 года около холма Эрроухед в Чорвоне, что в 85 км к северо-востоку от Сеула.

Утверждается, что дорогу проложили в соответствии с межкорейским военным соглашением 2018 года с целью соединить Юг и Север для совместных усилий по раскопкам останков погибших в годы корейской войны (1950–1953 годов).

С конца 2023 года, отметили в агентстве, КНДР установила мины на всех дорогах между двумя Кореями.

В январе северокорейские войска заметили при установке мины на дороге Кёнги между западным пограничным городом Юга Паджу и северным Кэсоном, а также дороге Донхэ вдоль восточного побережья. В марте южнокорейские военные обнаружили, что КНДР убрала десятки уличных фонарей вдоль двух дорог.

В издании пояснили, что это произошло после того, как лидер Северной Кореи Ким Чен Ын призвал отказаться от многолетней политики поиска путей объединения с Южной Кореей и определения взаимных отношений как между «двумя государствами, враждебными друг другу».

Как передавало ИА Регнум, 11 апреля председатель КНДР Ким Чен Ын призвал сограждан готовиться к войне «как никогда». По его словам, Северная Корея должна «более надёжно, безупречно подготовиться к не просто возможной войне, а к такой, в которой надо обязательно победить». Кроме того, в стенах академии председатель КНДР вместе с членами командования изучил карту и макет столицы Южной Кореи Сеула, которые на фотографиях были умышленно размыты.

Ким Чен Ын в начале февраля сообщил, что руководство страны подвело итоги раскола корейского народа и пришло к выводу, что Южная Корея является главным врагом, чью территорию, возможно, придётся оккупировать в случае чрезвычайной ситуации. Ким Чен Ын подчеркнул, что Пхеньян без колебаний мобилизует все возможности, если кто-либо применит силу в отношении КНДР.