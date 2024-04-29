Лидер «Коррозии металла» заявил о приостановке деятельности группы
Лидер «Коррозии металла» заявил о приостановке концертной деятельности группы
Москва, 29 апреля, 2024, 03:55 — ИА Регнум. Лидер треш-метал-группы «Коррозия металла» Сергей Троицкий заявил, что его коллектив приостанавливает деятельность. Об этом он сказал РЕН ТВ.
В сбивчивой речи музыкант подтвердил задержание его и участников группы силовиками в Нижнем Новгороде 27 апреля.
Также подтвердил, что барабанщик Марк Бейгун лежит в коме в нижегородской больнице.
По словам Троицкого, ему грозит штраф в размере 132 тыс. рублей, гитаристам — 50 и 18 тыс. рублей. До суда им назначили залог 1,5 млн рублей.
«Вся деятельность группы приостановлена», — пояснил музыкант, добавив, что музыкальные установки при задержании группы в клубе «Ненависть» были разбиты.
Известно, что на 30 апреля у группы был запланирован концерт в Мытищах.
Изначально за свой комментарий Сергей Троицкий требовал пива и шампанского, а в конце разговора пытался отобрать телефон у оператора издания.
Как сообщало ИА Регнум, Сергей Троицкий («Паук») написал в соцсетях, что один из музыкантов коллектива находится в тяжёлом состоянии — впал в кому, госпитализирован в больницу.
Сергей Троицкий был оштрафован 28 апреля на 1 тыс. рублей за демонстрацию нацистской символики. Такое решение вынес судья Нижегородского районного суда Сергей Титов.
В суде установлено, что на концерте группы в нижегородском клубе «Ненависть» продавались футболки, толстовки, книги с запрещённой нацистской символикой. В деле есть фотоматериалы, где на футболке видно изображение «Мёртвой головы», которая относится к знакам различия 3-й танковой дивизии СС. Также на книге изображена символика СС.