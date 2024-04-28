Уфа, 28 апреля, 2024, 17:28 — ИА Регнум. В результате ДТП в Кугарчинском районе Башкирии погибли четыре человека, в том числе двое детей, и ещё три человека пострадали, сообщила 28 апреля прокуратура региона.

Кадр из видео

Инцидент произошёл на 347-м километре трассы Магнитогорск — Ира, неподалёку от деревни Ибраево, сказано в сообщении в Telegram-канале ведомства.

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«По предварительным данным, сегодня около 16:00 на 347-м км трассы Магнитогорск — Ира около д. Ибраево столкнулись автомобили марок «Шевроле Ланос» и «ВАЗ 21 010». В результате ДТП погибли четыре человека, в том числе двое малолетних, трое пострадавших доставлены в медицинское учреждение», — отметила прокуратура.

Обстоятельства ДТП устанавливаются, сказано также в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, 14 апреля в Хвалынском районе Саратовской области столкнулись два легковых автомобиля. В результате ДТП погибли 13-летний подросток и его отец, трое пострадавших были доставлены в больницу. По факту происшествия была начата проверка.

7 апреля двое детей и трое взрослых получили травмы при столкновении двух легковых автомобилей в центре Нижнего Новгорода. Пострадавшим детям по 10 лет. Всех получивших травмы доставили в больницу.