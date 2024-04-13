Махачкала, 13 апреля, 2024, 19:21 — ИА Регнум. В результате столкновения «Газели» с легковушкой в дагестанском селе Касумкент двое детей погибли и восемь человек пострадали, сообщили 13 апреля в пресс-службе Минздрава региона.

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«В ДТП при столкновении пассажирской газели и легкового автомобиля в селе Касумкент пострадали 10 человек, четверо из них дети. Погиб на месте один ребенок, второй ребёнок умер в больнице», — говорится в сообщении, которое приводит ТАСС.

Как передавало ИА Регнум, 7 апреля двое детей и трое взрослых получили травмы при столкновении двух легковых автомобилей в центре Нижнего Новгорода. Пострадавшим детям по 10 лет. Всех получивших травмы доставили в больницу.

7 апреля в Новосибирске из минивэна выпали на дорогу две женщины, при этом автомобиль не остановился. Позже он вернулся, сбив одного из неравнодушных прохожих. Водитель автомобиля вышел и устроил драку с собравшимися.

В Ростовской области 4 апреля на трассе М-4 «Дон» опрокинулся бензовоз. Из-за падения пролилось топливо. Данных о пострадавших нет, но специалистам пришлось ликвидировать последствия утечки.