Берлин, 28 апреля, 2024, 16:53 — ИА Регнум. Состоящаяся 27 апреля в Гамбурге демонстрация против исламофобии в СМИ и в поддержку создания халифата — невыносимое явление, заявила в интервью изданию Tagesspiegel глава МВД Германии Нэнси Фезер.

Axel Heimken/dpa/Global Look Press

Местные СМИ ранее сообщали, что в указанной акции принимали участие чуть более тысячи человек. На плакатах участников акции были лозунги «Германия — диктатура ценностей» и «Халифат — решение».

«Трудно выносить картину подобных исламистских демонстраций на наших улицах. Хорошо, что полиция Гамбурга противодействует нарушениям закона. Красные линии должны быть очень чёткими: никакой террористической пропаганды в поддержку ХАМАС, никаких лозунгов ненависти против евреев, никакого насилия», — сказала Фезер.

Органы безопасности Германии внимательно следят за деятельностью исламистских организаций в стране, добавила глава МВД.

Как сообщало ИА Регнум, в 2021 году в ФРГ зарегистрировали 55 048 политически мотивированных преступлений. МВД Германии заявило, что наиболее тревожной тенденцией является рост антисемитских преступлений, которых было зарегистрировано 3027, на 29% больше, чем в 2020 году. О новом росте числа антисемитских акций власти Германии заявили осенью 2023 года, после обострения палестино-израильского конфликта.

Жителей Германии заботит в первую очередь реальный миграционный кризис в стране, а не выдуманная «российская угроза», отмечал в беседе с ИА Регнум политолог, сотрудник подразделения Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Виктор Мизин, комментируя публикацию западными институтами данных социологических опросов.