Париж, 28 апреля, 2024, 13:24 — ИА Регнум. Выступающая за клуб «Сен-Кантен» россиянка Полина Михайлова стала победительницей чемпионата Франции по настольному теннису.

Наталия Федосенко/ТАСС Полина Михайлова

Михайлова победила француженку Стефани Лейетт со счётом 3:1. Вторым финалистом чемпионата стал клуб «Сен-Пьеррез», за который и выступала француженка, передаёт «Спорт-Экспресс».

Михайловой 37 лет, она является четырёхкратным бронзовым призёром чемпионатов Европы — в командном первенстве и в одиночном разряде. Также она член сборной России по настольному теннису. Тренером клуба, за который выступает Михайлова, является её мать, которая и привела её в этот вид спорта.

Как передавало ИА Регнум, в марте 2023 года в Международной федерации настольного тенниса одобрили предложение допустить жителей России и Белоруссии к участию в соревнованиях в нейтральном статусе. Соответствующее решение поддержал исполнительный комитет организации.

Решение касается матчей по настольному теннису, и оно дано «на строгих условиях нейтралитета», подчеркнули в Международной федерации настольного тенниса.