Москва, 30 марта, 2023, 15:21 — ИА Регнум. В Международной федерации настольного тенниса одобрили предложение Международного олимпийского комитета (МОК), ранее заявившего о намерении допустить жителей России и Белоруссии к участию в соревнованиях в нейтральном статусе. Соответствующее решение поддержал исполнительный комитет организации, сообщила 30 марта её пресс-служба.

Ольга Шклярова ИА REGNUM МОК

Комитет «одобряет недавнее заявление Международного олимпийского комитета относительно статуса спортсменов с российским или белорусским паспортом в международных соревнованиях», говорится в сообщении. Решение касается матчей по настольному теннису.

Разрешение дано «на строгих условиях нейтралитета», подчеркнули в Международной федерации настольного тенниса.

Как сообщало ИА REGNUM, спортсменов из России и Белоруссии, которые не поддержали проведение спецоперации, могут допустить к международным турнирам, но только в нейтральном статусе. Такие рекомендации утвердил МОК по итогам первого заседания исполкома комитета. Ранее министерства иностранных дел Британии, Польши, Эстонии, Латвии и Литвы выступили против участия белорусских и российских спортсменов на соревнованиях даже при условии запрета на использование флага и гимна их стран.