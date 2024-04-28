Рига, 28 апреля, 2024, 12:39 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Латвии не поддержало инициативу о запрете на закупку российских и белорусских лекарств. Об этом сообщил 27 апреля латвийский телеканал TV3.

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Отказаться от импорта лекарств из России и Белоруссии предложил депутат Сейма Латвии Угис Митревиц. В латвийском минздраве отметили, что примерно 10% лекарств, которые не зарегистрированы в стране, но нужны пациентам, ввозятся из России или Белоруссии.

«В настоящее время медицинские принадлежности или оборудование не поставляются в Латвию из России в рамках централизованных закупок национальных служб здравоохранения, но для лекарств сделано исключение», — приводит телеканал заявление ведомства.

Как сообщало ИА Регнум, в конце 2023 года депутат Рижской городской думы Марис Мичеревскис предложил разобрать ведущую в Россию железную дорогу. По его словам, это позволило бы укрепить обороноспособность, прекратить поставки российских товаров через Латвию и показать, что «Риге ничего не нужно от Москвы».

10 января глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич назвал разгром России одной из целей внешней политики, соответствующей интересам страны. По его словам, Россия «не скрывает», что рассматривает конфликт на Украине как конфликт с Западом в целом, поэтому для Латвии поражение РФ соответствует целям обретения независимости и безопасности.