Рига, 5 декабря, 2023, 17:02 — ИА Регнум. Депутат Рижской городской думы Марис Мичеревскис предложил разобрать железную дорогу в Россию, передаёт агентство NRA.

Иван Шилов ИА Регнум

«Железную дорогу в Россию надо разобрать, если нет другого пути. Это также укрепило бы обороноспособность в случае возможного нападения России», — сказал депутат.

По его словам, это позволило бы прекратить поставки российских товаров через Латвию и показать, что «Риге ничего не нужно от Москвы».

Как сообщало ИА Регнум, 12 сентября Латвия запретила въезд в Евросоюз через латвийско-российские и латвийско-белорусские пограничные пункты автомобилям с российскими номерами. Отмечалось, что водители таких автомобилей будут вынуждены вернуться обратно, а в случае отказа выполнять требования таможенников могут лишиться своего транспортного средства.

18 сентября представитель управления по делам гражданства и миграции МВД Латвии Майра Розе предупредила, что из страны выгонят тысячи граждан России, проживающих на латвийской территории. Она уточнила, что это касается тех, кто не сдал экзамен по латышскому языку, необходимый для продления вида на жительство в республике.