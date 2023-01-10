Рига, 10 января, 2023, 18:07 — ИА Регнум. В Латвии считают разгром России одной из целей внешней политики страны. Он соответствует интересам Латвии. Об этом 10 января в своем докладе об итогах деятельности во внешней политике государства и в вопросах Европейского союза заявил глава МИД республики Эдгар Ринкевич.

TOMS KALNINS/EPA/ТАСС Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич

Поскольку, по мнению главы латвийского внешнеполитического ведомства, Россия «не скрывает», что рассматривает конфликт на Украине как конфликт в целом с Западом, то для Латвии поражение России отвечает её интересам, в том числе целям обретения независимости и безопасности.

«В этих обстоятельствах определенные ранее основные цели внешней политики Латвии — обеспечение независимости государства, устойчивая безопасность и благосостояние общества — приобретают еще большее значение. <…> Разгром России — в интересах Латвии», — заявил Эдгар Ринкевич.

Напомним, в августе 2022 года парламент Латвии заявил о признании России государством, «поддерживающим терроризм».

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