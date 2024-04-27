Москва, 27 апреля, 2024, 08:28 — ИА Регнум. Вооружённые силы России ударили по расположенным в психбольнице военным ВСУ в Харькове, сообщил 27 апреля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на коллег.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, Харьков получил два прилёта в 00:30 мск. Местные власти сообщили о прилёте возле психбольницы в Салтовском районе, от детонации в нескольких кварталах вышибло стёкла.

«На Украине давно закрыли психдиспансеры, сейчас там располагались вэсэушники», — цитирует его «Газета.Ru».

Лебедев уточнил, что территория, по которой был нанесён удар, была закрытая, туда пропускали только украинских военных.

Как передавало ИА Регнум, Лебедев 26 апреля рассказал, что в селе Ивановка Николаевской области был зафиксирован удар по расположению подразделения ВСУ. Он уточнил, что, вероятно, «прилетело» в пансионат «Полесье», где базировались украинские военнослужащие.

Также подпольщики проинформировали о нанесении удара по железнодорожной станции в Балаклее Харьковской области, где разгружался состав с украинскими военными. Это произошло 25 апреля в 16:40. По сведениям подпольщиков, были убитые и раненые.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко информировал об уничтожении в Харьковской области пункта временной дислокации украинской диверсионной группы. Он уточнил, что ДРГ, которая действовала вдоль границы с Белгородской областью, размещалась в селе Кирилловка близ Краснограда. В результате удара высокоточным оружием уничтожены не только бойцы ВСУ, но также западные инструкторы и наёмники.