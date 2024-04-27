Чугуев, Украина, 27 апреля, 2024, 08:45 — ИА Регнум. Удар по целям в районе города Чугуева Харьковской области нанесли российские военные, сообщил 27 апреля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

По информации подполья, накануне вечером в Чугуеве зафиксировали два прилёта: в 21:30 и 22:05. За первым прилётом последовал взрыв, подробностей пока нет. Удары наносились и ранее днём.

Ракетный удар был нанесён в 22:30 в районе города Купянска, местные жители сообщили о сильном взрыве. К месту взрыва направили много скорых, добавил Лебедев.

Как сообщало ИА Регнум, подполье проинформировало об ударе российских военных по бойцам ВСУ, находившимся в здании психиатрической больницы в Харькове. Два прилёта зафиксировали в городе в 00:30 мск, в результате взрыва в нескольких кварталах выбило стёкла. Лебедев уточнил, что удар был нанесён по закрытой территории, куда пропускали только украинских военных.

С 10 октября 2022 года российские военные наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Так Россия отвечает на теракт на Крымском мосту, организованный, согласно данным следствия, украинскими спецслужбами. Воздушную тревогу в украинских регионах объявляют каждый день, иногда — по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз подчёркивал, что ВС России не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.