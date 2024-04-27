Москва, 27 апреля, 2024, 19:30 — ИА Регнум. Российский фигурист Евгений Плющенко сообщил, что перенёс серьёзную операцию на позвоночнике три месяца назад.

Сергей Бобылев/ТАСС Российский фигурист Евгений Плющенко

«Друзья, три месяца назад я перенёс пятую сложнейшую операцию на позвоночнике. Мы это не афишировали и поэтому не стали проводить в России наш традиционный весенний ледовый тур», — написал 41-летний фигурист в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Двукратный олимпийский чемпион отметил, что 26 апреля в Минске выступил на первом после операции шоу. Он поблагодарил своего лечащего врача за то, что смог вернуться на лёд уже через три месяца после хирургического вмешательства.

Как передавало ИА Регнум, в декабре фигуристка, серебряный призёр Олимпийских игр Александра Трусова получила серьёзную травму. По словам продюсера Яны Рудковской, это произошло накануне премьеры ледового шоу «Русалочка», где Трусова исполняет главную роль. Рудковская сообщила, что фигуристка очень устала, упала и разбила ногу.

Премьера шоу «Русалочка» с участием Плющенко, Трусовой, Евгения Семененко и Софьи Самоделкиной состоялась в Москве 29 декабря.