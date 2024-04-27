Салават, Башкирия, 27 апреля, 2024, 18:13 — ИА Регнум. Жителя города Салават арестовали по обвинению в убийстве сожительницы. Избивать женщину он начал на улице и продолжил в квартире, сообщает 27 апреля пресс-служба следственного управления СК по Башкирии.

Кадр из видео

Суд постановил поместить 36-летнего мужчину под стражу. По данным следствия, ночью 26 апреля обвиняемый, находящийся в состоянии опьянения, принялся избивать 39-летнюю женщину в районе улицы Калинина, а затем зашёл вместе с ней в арендованную квартиру. Очевидцы позвонили в полицию.

«Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили следы крови, которые привели в квартиру, где было обнаружено тело женщины с множественными телесными повреждениями и злоумышленник», — отметили в СК.

Мужчина сознался в убийстве. Забив свою подругу до смерти, он лежал в обнимку с её телом, сообщает издание Ufa1.RU.

Жители окрестных домов ночью слышали женские крики, одна из соседок сняла избиение на видео. Жертва просила мужчину прекратить, но он за волосы втащил её в подъезд.

Как сообщало ИА Регнум, 12 апреля в Москве задержали мужчину, который задушил сожительницу во время ссоры и пытался вывезти тело из квартиры в тележке. Ему предъявили обвинение в убийстве и поместили под стражу.

Бывшего кандидата в депутаты Тверской городской думы Евгения Никольского задержали 20 апреля после того, как он в социальных сетях признался в убийстве жены. По словам Никольского, женщина совершила «предательство». С ним работают следователи.