Москва, 13 апреля, 2024, 16:17 — ИА Регнум. Суд в Москве отправил под арест мужчину, который задушил сожительницу во время ссоры и пытался вывезти тело из квартиры в тележке. Об этом сообщает 13 апреля пресс-служба столичной прокуратуры.

Кадр из видео

«Мужчина вину признал. Расследование уголовного дела на контроле в прокуратуре», — говорится в сообщении.

По данным следствия, убийство было совершено 12 апреля в доме на улице Загорьевской. В ходе конфликта 55-летний мужчина задушил 37-летнюю женщину ремнём и попытался скрыть преступление.

Знакомый застиг мужчину с тележкой, в которой находился труп, и вызвал полицию. Мужчине предъявили обвинение по статье об убийстве (ч. 1 ст.105 УК РФ).

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Как сообщало ИА Регнум, ранее в Москве фигурантом уголовного дела о причинении смерти по неосторожности стал актёр Алексей Яничев. В ноябре 2023 года он находился в квартире вдвоём с другом, в какой-то момент схватил его за шею, повалил на пол и стал душить. В результате мужчина скончался. Яничев сам вызвал полицию и сообщил, что убивать друга не хотел.