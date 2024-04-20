Тверь, 20 апреля, 2024, 18:48 — ИА Регнум. Бывшего кандидата в депутаты Тверской Городской думы Евгения Никольского задержали за убийство жены. Он лично написал о случившемся в соцсети утром 20 апреля.

Кадр из Телеграм-канала

«Да, я это сделал. Не собираюсь отпираться и понесу необходимое наказание», — написал мужчина в VK.

Социальные сети

В тексте Никольский упомянул некое «предательство» со стороны жены и выразил убеждённость, что он всё сделал правильно и пожелал такой же участи «всем, ей подобным».

По версии Telegram-канала «112», причиной убийства стала ревность. С Никольским работают следователи.

Как сообщало ИА Регнум, 16 марта житель Михайловского района Приморского края убил жену и ребёнка, после чего покончил с собой. По версии следствия, ночью в селе Григорьевка 51-летний мужчина застрелил 44-летнюю женщину и семилетнего сына, их тела нашли в одном из частных домов. Его самого также нашли мёртвым там же. Возбуждено уголовное дело об убийстве. У мужчины была судимость за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков, и он состоял на учёте в органах исполнительной системы.