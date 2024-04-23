Вильнюс, 23 апреля, 2024, 16:29 — ИА Регнум. Сейм Литвы на заседании 23 апреля отклонил предложение ограничить поездки на родину для граждан России и Белоруссии, которые имеют вид на жительство в Литве, сообщил новостной портал радиостанции LRT.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

20 депутатов проголосовали «за», 47 — «против», ещё 45 членов Сейма воздержались.

Авторы инициативы предлагали запретить гражданам РФ и Белоруссии ездить на родину чаще одного раза в год, а в противном случае аннулировать их вид на жительство.

Депутаты, представившие законопроект, отмечали, что эти меры должны снизить риск «вербовки» спецслужбами тех граждан России и Белоруссии, которые часто ездят на Родину. Большинство депутатов не согласились с этим предложением.

«Почему литовцы могут ездить в Белоруссию и не подвергаться никаким ограничениям? Они также могут быть завербованы, независимо от их национальности», — отметил в ходе заседания член Сейма от Партии свободы Каспарас Адомайтис.

Как передавало ИА Регнум, ранее в апреле 2024 года канцлер МИД Литвы Инга Чернюк заявила, что жителям страны не следует ездить на отдых в страны, где они могут встретить большое количество граждан России, поскольку активное выражение своей точки зрения о событиях на Украине якобы может привести к серьёзным конфликтам.

В марте 2024 года во время выборов президента России власти Литвы согласовали проведение у здания посольства России протестных митингов и не препятствовали раздаче плакатов с оскорбительными надписями в отношении действующих властей России. Кроме того, сотрудники погранслужбы Литвы выборочно требовали у стоявших в очереди в консульство граждан предъявить виды на жительство и проверяли их.