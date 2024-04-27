Москва, 27 апреля, 2024, 16:16 — ИА Регнум. Сервис, информирующий об отключениях горячей воды в Москве, запущен на сайте mos.ru, сообщили 27 апреля в пресс-службе столичной мэрии.

Дарья Антонова ИА Регнум

По словам заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова, обойтись без ежегодных плановых отключений невозможно. Они нужны для выявления и устранения ненадёжных участков.

«Главная задача сервиса — заблаговременно предупредить граждан о том, когда в их домах будет проводиться плановое отключение горячей воды, чтобы для них это не стало неожиданностью», — пояснил заместитель руководителя столичного Департамента информационных технологий Борис Фролов.

Нормативом предусмотрен 14-дневный срок отключения горячей воды, но в Москве он составляет до десяти дней. Отключения проводятся с мая по сентябрь. Узнать о них можно, если ввести в систему адрес дома.

Запущенным в 2018 году онлайн-сервисом жители столицы воспользовались более 16,8 млн раз, в том числе около 2,9 млн раз в 2023 году. Пользователи могут подписаться на уведомления об отключениях воды.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Москве запустили пилотную версию приложения «Хорошие новости», которое представляет пользователям только позитивный контент о достижениях России. Проект рассчитан на аудиторию всех возрастов.

В столице также работает онлайн-сервис «Суда сюда!», позволяющий купить билеты на прогулочные теплоходы и речные трамвайчики.