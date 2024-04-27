Горловка, ДНР, 27 апреля, 2024, 09:11 — ИА Регнум. Мирная жительница получила ранение в Никитовском районе Горловки при обстреле со стороны ВСУ, сообщил 27 апреля мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«По уточнённой информации, вследствие вчерашнего (26.04.2024) обстрела жилмассива «Строитель» (Никитовский район Горловки) со стороны ВФУ ранена мирная горловчанка», — написал Приходько.

Утром ВСУ продолжили обстреливать посёлок Гольмовский в Никитовском районе, добавил он.

Накануне Приходько сообщил об обстреле посёлка Гольмовский и целенаправленных ударах ВСУ по жилищному массиву «Строитель». Огонь по жилмассиву корректировал беспилотник, один из снарядов попал в жилой дом, повредив квартиру. Также повреждена автомобильная заправочная станция, пробита кровля в одном из домов.

Из тяжёлой артиллерии ВСУ обстреляли жилмассив «Строитель» и микрорайон «Квартал 245», по посёлку шахты имени Изотова выпустили кассетные боеприпасы.

Как сообщало ИА Регнум, 18 апреля ВСУ с применением системы HIMARS обстреляли больницу и станцию переливания крови в Горловке. В результате удара по центру города пострадали восемь мирных жителей.