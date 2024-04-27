Киев, 27 апреля, 2024, 08:46 — ИА Регнум. На Украине оборудование четырёх теплоэлектростанций (ТЭС) серьёзно повреждено после ударов в ночь на 27 апреля, сообщил украинский энергохолдинг ДТЭК.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

«Атакованы четыре ТЭС ДТЭК, серьёзно повреждено оборудование», — говорится в Telegram-канале холдинга.

Как передавало ИА Регнум, с 10 октября 2022 года ВС России наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Воздушную тревогу в контролируемых Киевом регионах объявляют каждый день, иногда она объявляется по всей стране.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно подчёркивал, что российские войска не наносят ударов по жилым домам и социальной инфраструктуре.

Ранее 27 апреля министр энергетики страны Герман Галущенко сообщил, что объекты энергетической инфраструктуры получили повреждения в трёх областях Украины.