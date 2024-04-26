Ивано-Франковск, Украина, 27 апреля, 2024, 00:12 — ИА Регнум. Украинские СМИ сообщают о серии взрывов в нескольких областях страны. В частности, по информации «24 телеканала», взрывы вечером 26 апреля были слышны в Ивано-Франковской области.

Defenseimagery.mil Взрыв

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Ивано-Франковской области с 22:27 мск звучит воздушная тревога.

Интернет-газета «Политика страны» написала о серии взрывов в Тернопольской и Хмельницкой областях.

Как сообщало ИА Регнум, в Николаевской области на юге Украины поздним вечером 26 апреля прозвучали взрывы, передало украинское издание «Фокус».

Вечером 26 апреля оповещение о воздушной тревоге включили во всех регионах Украины.

Также звуки взрывов слышали в Харьковской области. По данным украинского издания «Страна. ua», взрывы прогремели в Чугуевском районе.