Харьков, Украина, 26 апреля, 2024, 15:51 — ИА Регнум. Российские военные ударили ракетой по зданию в Харькове, где находились представители Службы безопасности Украины (СБУ) и чешские офицеры. Об этом сообщает 26 апреля Telegram-канал «Военное дело».

РИА Новости

По данным источников канала, в числе уничтоженных в результате удара — семь офицеров из Чехии, которые обучали технический персонал радиоэлектронной разведки ВСУ. Сколько уничтожено агентов СБУ и где именно был нанесён удар, не сообщается.

Отмечено, что ударами ВС РФ также повреждён логистический узел украинских войск в Харьковской области.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил в Telergam-канале, что прилёт зафиксирован около 11:00 в Дергачах под Харьковом. На место прибыло много скорых. Предположительно, ВС России применили фугасные авиабомбы (ФАБ).

Как сообщало ИА Регнум, ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко информировал об уничтожении в Харьковской области пункта временной дислокации украинской диверсионной группы. Он уточнил, что ДРГ, которая действовала вдоль границы с Белгородской областью, размещалась в селе Кирилловка близ Краснограда. В результате удара высокоточным оружием уничтожены не только бойцы ВСУ, но также западные инструкторы и наёмники.