Москва, 26 апреля, 2024, 12:48 — ИА Регнум. Россия сегодня уничтожает новых фашистов на полях сражений и отражает атаки тех, кто хочет подменить историю фальшивками и ложью, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём видеообращении к участникам акции «Диктант Победы», опубликованном в Telegram-канале «Единой России».

Константин Михальчевский/РИА Новости

«Сегодня мы вновь ведём решительный бой с нацизмом, уничтожаем новых фашистов на полях сражений, с оружием в руках, постоянно и бескомпромиссно отражаем атаки тех, кто хочет подменить историю фальшивками и злобной ложью, кто очерняет истинных героев, зато до небес превозносит отъявленных мерзавцев, палачей и убийц. Мы этого не допустим», — сказал он.

Медведев отметил, что «Диктант Победы» участники акции пишут не ради оценок, а по велению души, с гордостью и безмерной благодарностью героям тех лет.

«Уверен, что главный в вашей жизни «Диктант Победы» вы напишете на самый высший балл. Враг не пройдет, победа будет за нами», — заключил он.

Как передавало ИА Регнум, ранее пресс-служба «Единой России» сообщила о масштабных DDoS-атаках на все электронные сервисы партии. Там связали атаки с проведением международной патриотической акции «Диктант Победы», который проходит во всех регионах РФ и в 60 странах мира.

Проведение «Диктанта Победы» было анонсировано в марте, в этом году диктант посвящён 80-летию полного снятия блокады Ленинграда. Это международное тестирование на знание истории Великой Отечественной войны будет уже шестым по счету. Также задания тестирования будут включать вопросы о выходе советских войск на границы СССР (этап освободительной миссии Красной армии, считающийся ключевым), о творчестве писателей-фронтовиков и других знаменательных датах.