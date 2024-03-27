Донецк, 27 марта, 2024, 15:53 — ИА Регнум. Партия «Единая Россия» анонсировала проведение «Диктанта Победы», который в этом году будет посвящен 80-летию полного снятия блокады Ленинграда. Это международное тестирование на знание истории Великой Отечественной войны пройдет 26 апреля и будет уже шестым по счету.

ER.ru Алексей Муратов: «Для жителей Донбасса написать «Диктант Победы» — дело чести»

В этом году «Диктант Победы» затронет события, связанные с освобождением Ленинграда, выходом советских войск на границы СССР и другими важными датами и событиями Великой Отечественной войны, пишет mkset.ru.

Как отмечает координатор проекта и председатель комитета Государственной думы по информационной политике Александр Хинштейн, мероприятие будет проводиться во всех регионах Российской Федерации, а также за ее пределами. Текст диктанта переведут на пять языков: английский, французский, арабский, китайский и испанский. В прошлом году число площадок для проведения тестирования превысило 21 тысячу, а количество участников достигло 1,9 миллиона человек. Ожидается, что в этом году эти показатели также вырастут.

ER.ru Алексей Муратов: «Для жителей Донбасса написать «Диктант Победы» — дело чести»

Принять участие в «Диктанте Победы» предложат как российским гражданам, так и иностранцам. Разработкой вопросов для тестирования занимаются ведущие ученые-историки Российского исторического общества и Российского военно-исторического общества. Они же совместно с экспертами разрабатывают подготовительные тесты для тех, кто хочет проверить свои знания в «Диктанте Победы». Эти тесты можно пройти на сайте диктантпобеды.рф. Подготовиться помогут также исторические интеллектуальные игры «1418» и «Наша Победа». Об этом информирует сайт ER.ru.

ER.ru Алексей Муратов: «Для жителей Донбасса написать «Диктант Победы» — дело чести»

Центральная площадка события в Москве, а это Музей Победы, представит новые тематические выставки и открытый лекторий «Диктанта Победы», а также организует мультимедийные выставки и цифровые экскурсии. Акция проводится в рамках проекта «Историческая память», организованном партией «Единая Россия» совместно с Российским историческим обществом, Российским военно-историческим обществом, движением «Волонтёры Победы» и другими организациями.

ER.ru Алексей Муратов: «Для жителей Донбасса написать «Диктант Победы» — дело чести»

«Сохранение исторической правды — дело жизни жителей Донецкой Народной Республики, всего русского народа, — заявил заместитель секретаря донецкого регионального отделения «Единой России», региональный координатор партпроекта «Историческая память» Алексей Муратов. — Мы хорошо понимаем: без прошлого — нет будущего. Хорошо понимает это и коллективный Запад, который всеми силами пытается стереть, перечеркнуть героическое прошлое России, подвиги наших легендарных предков».

ER.ru Алексей Муратов: «Для жителей Донбасса написать «Диктант Победы» — дело чести»

«Глядя на то, как на Украине, в Польше и Прибалтике переписывают учебники по истории, разрушают мемориалы советским воинам, героизируют нацистов, мы с оружием в руках встали на защиту истории Отечества, — отметил Муратов. — И в этой борьбе акция «Диктант Победы» имеет для нас особый смысл и значимость — она объединяет поколения патриотов. К примеру, в прошлом году диктант написали более 4,5 тысячи жителей ДНР. Были открыты 72 площадки. В 2024 году международная просветительско-патриотическая акция «Диктант Победы» пройдет 26 апреля, и мы активно готовимся к её проведению. Планируем привлечь ещё больше жителей республики и в разы увеличить количество площадок для написания диктанта. Отмечу, что к нам поступают запросы от трудовых коллективов, религиозных организаций — люди хотят писать «Диктант Победы» командами, семейными подрядами. Ведь, как поётся в известной песне, «…нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой».

ER.ru Алексей Муратов: «Для жителей Донбасса написать «Диктант Победы» — дело чести»

«Убеждён, что даже непростая военная обстановка не помешает нам организовать и достойно провести это значимое мероприятие. Для жителей Донбасса написать «Диктант Победы» — дело чести», — подчеркнул заместитель секретаря донецкого регионального отделения «Единой России».