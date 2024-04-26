* — террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ

Волжский, Волгоградская область, 26 апреля, 2024, 11:43 — ИА Регнум. В городе Волжский Волгоградской области сотрудники ФСБ нашли в компьютере одного из задержанных членов проукраинской организации National-Socialism/White Power (NS/WP) (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) таблицу с предлагаемыми расценками за диверсии на территории России. Её видно на кадрах, которые распространило ведомство.

Кадр из видео

«Разведка стратегического объекта — от 100 долларов, слежка — от 100 долларов, диверсия на железной дороге, ЛЭП — от 500 долларов, поджог релейного шкафа — от 200 долларов, поджог военкомата — от 1000 долларов, поджог автомобиля — 300 долларов, поджог частного дома — 500 долларов», — следует из данных таблицы, снятых на видео.

Также один из задержанных признался на камеру, что в начале 2023 года он вступил в чат, а через полгода получил инструкции по изготовлению бомбы.

«Мы её изготовили, протестировали. Позже он дал пистолет под переделку в боевое оружие для убийств представителей других национальностей и представителей органов власти», — пояснил он.

Он добавил, что планировалось взрывать отдел полиции, военкомат и прочие отделы органов государственной власти.

Анонимный эксперт на видео сообщил, что по указанию украинских спецслужб один из лидеров NS/WP гражданин России Роман Железнов вовлекает в террористическую деятельность несовершеннолетних. Отмечается, что он действует дистанционно через интернет.

В отношении Железнова ранее было возбуждено уголовное дело по ст. 359 УК РФ (наёмничество). На видео, снятом сотрудниками ФСБ, приведены кадры его интервью украинским телеканалам, где он говорит, что приехал в зону АТО в Урзуфе в Донецкой Народной Республики (ДНР), и признаётся, что уже убил пару десятков русских.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3884699" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> ФСБ России задержали двух жителей Волгоградской области, участвовавших в террористической организации

Как передавало ИА Регнум, сотрудники ФСБ задержали в Волжском двух членов ячейки террористической организации. В ходе допроса фигуранты признались, что, разделяя идеи расового и религиозного превосходства, установили связь с главарями группировки на Украине и получили от них инструкции по изготовлению самодельного взрывного устройства.

Установлено, что с марта по ноябрь 2023 года по указанию украинских кураторов задержанные повредили 16 автомобилей с символикой поддержки спецоперации. Кроме того, в качестве следующих объектов террористических устремлений они подобрали один из отделов полиции в городе Волжский, местный военкомат, а также пункты общественного питания и места массового скопления людей.