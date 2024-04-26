* террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ

Волгоград, 26 апреля, 2024, 09:51 — ИА Регнум. В Волжском Волгоградской области сотрудники Федеральной службы безопасности задержали двоих членов ячейки проукраинской группировки National-Socialism / White Power (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ), готовивших теракт. Об этом 26 апреля сообщили в ФСБ.

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

«Совместно с СК и МВД сформирована неопровержимая доказательная база участия в деятельности ячейки запрещенной Верховным судом РФ проукраинской террористической организации National-Socialism / White Power (NS/WP) двух жителей города Волжский Волгоградской области, осуществлявших подготовку резонансного теракта», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что в ходе допроса задержанные признались, что, разделяя идеи расового и религиозного превосходства, установили связь с главарями террористической организации NS/WP на Украине и получили от них инструкции по изготовлению самодельного взрывного устройства.

Задержанные подобрали в качестве следующих объектов террористических устремлений один из отделов полиции в городе Волжский, местный военкомат, а также пункты общественного питания и места массового скопления людей, добавили в ФСБ.

Также было установлено, что с марта по ноябрь прошлого года по указанию украинских кураторов задержанные повредили 16 автомобилей с символикой поддержки спецоперации.

Как передавало ИА Регнум, сотрудники ФСБ ежедневно нейтрализуют террористов и пресекают попытки совершить теракты на территории страны. Так, 23 апреля сотрудники ФСБ задержали в Брянске сторонника украинских националистов, который планировал теракт в городе.

В этот же день в Смоленской области задержали трёх подростков, которые подожгли релейные шкафы на одном из перегонов главного хода Московской железной дороги.

Ранее задержали жителя Тамбова, который планировал подорвать объект энергетической инфраструктуры и поджечь одно из административных зданий областного центра. Устроить теракт мужчине предложил представитель проукраинской террористической организации, запрещённой на территории России, с которым тот переписывался в мессенджере.

8 апреля силовики задержали жителя Дзержинска в Нижегородской области за передачу данных о перевозке вооружений в зону СВО. Как установили правоохранители, он сам вызвался сотрудничать с организациями, которые действуют против России. Против мужчины возбудили уголовное дело по статье 275 УК («Государственная измена»).