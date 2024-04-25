Москва, 25 апреля, 2024, 15:45 — ИА Регнум. Россия не собирается абсолютно всё производить у себя, но нужно работать над уникальными сервисами и технологиями. Об этом 25 апреля заявил президент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

РИА Новости / Михаил Климентьев

«Я много раз говорил уже и сейчас хочу повторить: мы не собираемся абсолютно всё здесь производить, в России. Это бессмысленно и не нужно, не собираемся этого делать», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что задача России — нарастить выпуск товаров и услуг прежде всего на собственной технологической базе, а для этого нужно создавать оригинальные решения, сервисы, программное обеспечение и применять их на практике, особенно по критически важным направлениям.

Как передавало ИА Регнум, в России будут запущены новые национальные проекты в сфере технологического развития и суверенитета, заявил Путин в ходе послания Федеральному собранию 29 февраля. Он отметил, новые нацпроекты станут «мотором» для всей экономики России.

Глава государства подчеркнул необходимость создавать глобально конкурентные продукты, опираясь на уникальные отечественные разработки, в том числе в области космических, атомных и новых энергетических технологий. По словам российского лидера, доля отечественных товаров на внутреннем рынке должна увеличиться в 1,5 раза.